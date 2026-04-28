Отношения между Азербайджаном и Украиной в последние годы заметно углубились - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Украиной в последние годы заметно углубились как в политической, так и в экономической и гуманитарной сферах. Эти отношения отражают модель устойчивого партнерства, построенную на реальных проектах сотрудничества, взаимной поддержке и общих интересах. Недавний рабочий визит Президента Украины Володимира Зеленского в Азербайджан имеет особое значение в этом плане и демонстрирует переход связей между двумя странами на новый этап.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, встречи в Габале и проведенные обсуждения показали, что диалог между Баку и Киевом уже развивается системно и целенаправленно. "Как подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев, проведение семи встреч на уровне президентов за последние четыре года свидетельствует о динамичном развитии отношений между двумя странами. Эти встречи не ограничиваются протокольным характером, а сопровождаются обсуждениями и решениями, направленными на достижение конкретных результатов. Прочный фундамент политических отношений опирается на документы о стратегическом партнерстве, подписанные еще в предыдущие годы. В рамках этих документов стороны неизменно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга. Эта принципиальная позиция приобретает особое значение в современной системе международных отношений. Как заявил Президент Ильхам Алиев: "Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран". Такой подход показывает, что стороны выступают с единой позиции не только на двустороннем, но и на глобальном уровне», - отметил политолог.

По его словам, энергетическая сфера остается одним из основных направлений азербайджано-украинского сотрудничества. «Энергетические ресурсы Азербайджана и транзитные возможности Украины открывают широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере. Деятельность Государственной нефтяной компании Азербайджана в Украине на протяжении многих лет является одним из практических результатов этого сотрудничества. В то же время обсуждаются новые инвестиционные проекты и совместные инициативы, что демонстрирует намерение сторон к более тесному сотрудничеству в сфере энергетической безопасности. Экономическое сотрудничество не ограничивается только энергетикой. Рост товарооборота, расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности и инвестиционной сфере доказывают, что эти отношения приобретают многосторонний характер. Тот факт, что в настоящее время товарооборот между двумя странами превышает полмиллиарда долларов, является важным показателем, однако стороны отмечают наличие большого потенциала для дальнейшего увеличения этой цифры. В этой связи деятельность Межправительственной комиссии играет особую роль и послужит платформой для более интенсивного сотрудничества в будущем", - сказал политолог.

Он отметил, что одним из важных направлений, привлекающих внимание в последние годы, является военно-техническое сотрудничество. И Азербайджан, и Украина прошли серьезный путь развития в оборонной промышленности, и в этой сфере существуют широкие возможности для обмена опытом. Это сотрудничество имеет важное значение не только для укрепления обороноспособности, но и для технологического развития.

А. Гараев подчеркнул, что гуманитарная сфера является одним из важных направлений азербайджано-украинских отношений. «Гуманитарная помощь, оказываемая Азербайджаном Украине, особенно поддержка детей, пострадавших от войны, высоко ценится. Президент Украины выразил благодарность за эту помощь, заявив: "Более пятисот украинских детей находятся здесь, и мы признательны Вам за эту гуманитарную поддержку". Подобные инициативы служат укреплению гуманитарных связей между двумя народами и сближают отношения не только на межгосударственном уровне, но и между народами. В то же время заслуживает внимания сотрудничество в сфере образования и культуры. Высшие учебные заведения Украины на протяжении многих лет остаются привлекательным направлением для азербайджанских студентов. Это является важным фактором, способствующим дальнейшему укреплению связей между двумя странами в будущем. Эти мосты, возводимые между молодежью, формируют социальную базу стратегического партнерства в долгосрочной перспективе», - отметил он.

Политолог отметил, что на фоне существующих геополитических реалий сотрудничество между Азербайджаном и Украиной приобретает значение и в более широком региональном и глобальном контексте. Сотрудничество двух стран в таких вопросах, как энергетическая безопасность, транспортные коридоры, продовольственная безопасность, не ограничивается только их национальными интересами, а становится фактором стабильности и развития для более широкого региона.

По его словам, азербайджано-украинские отношения сегодня представляют собой многостороннюю и динамично развивающуюся модель партнерства. Политический диалог, экономическое сотрудничество, энергетические проекты, гуманитарные инициативы и взаимодействие в сфере безопасности формируют прочный фундамент этих отношений. "Визит Президента Зеленского в Азербайджан символизирует следующий этап этого развития, указывая на дальнейшее углубление дружбы и сотрудничества между двумя странами», - добавил А.Гараев.