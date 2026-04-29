В Азербайджане будут утверждены генеральные планы еще 11 городов - Анар Гулиев

Материалы 29 апреля 2026 11:53 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут утверждены генеральные планы еще 11 городов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев сегодня в Баку на мероприятии на тему "Развитие предпринимательства - сильная экономика".

Он отметил, что в результате работ, проведенных в направлении территориального планирования, утверждены новые генеральные планы 68 из 79 городов страны:

"В направлении обновления генеральных планов остальных 11 городов работы продолжаются. Наличие обновленных генеральных планов выводит развитие городов на прогнозируемую плоскость, создает инвестиционную привлекательность".

