Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 апреля

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 29 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9899 маната, 1 турецкая лира - 0,0377 маната, а 100 российских рублей - 2,2600 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9899
|AUD
|1,2178
|BYN
|0,5824
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1151
|CZK
|0,0817
|CNY
|0,2487
|DKK
|0,2663
|GEL
|0,6325
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0179
|GBP
|2,2971
|SEK
|0,1832
|CHF
|2,1545
|ILS
|0,5739
|CAD
|1,2422
|KWD
|5,5226
|KZT
|0,3708
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5469
|MDL
|0,0984
|NOK
|0,1822
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6073
|PLN
|0,4684
|RON
|0,3906
|RUB
|2,26
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3314
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3279
|TRY
|0,0377
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0385
|JPY
|1,0649
|NZD
|0,9968