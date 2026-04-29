Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 апреля

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 апреля

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 29 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9899 маната, 1 турецкая лира - 0,0377 маната, а 100 российских рублей - 2,2600 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9899
AUD 1,2178
BYN 0,5824
AED 0,4628
KRW 0,1151
CZK 0,0817
CNY 0,2487
DKK 0,2663
GEL 0,6325
HKD 0,2169
INR 0,0179
GBP 2,2971
SEK 0,1832
CHF 2,1545
ILS 0,5739
CAD 1,2422
KWD 5,5226
KZT 0,3708
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5469
MDL 0,0984
NOK 0,1822
UZS 0,0141
PKR 0,6073
PLN 0,4684
RON 0,3906
RUB 2,26
RSD 0,0169
SGD 1,3314
SAR 0,4532
xdr 2,3279
TRY 0,0377
TMT 0,4857
UAH 0,0385
JPY 1,0649
NZD 0,9968
Лента

Лента новостей

Читать все новости