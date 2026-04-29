Миссия Бабиша в Ташкенте: удастся ли чешскому капиталу занять место в индустриальном развитии Узбекистана?

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 29-30 апреля посетит Узбекистан с официальным визитом в рамках регионального турне по Центральной Азии и Южному Кавказу.

Вместе с ним в Ташкент прибудет большая делегация, в которую войдут первый вице-премьер и министр промышленности и торговли Карел Гавличек, а также представители около 50 чешских компаний. Главная цель визита - расширение торгово-экономических связей, продвижение чешского экспорта и запуск новых промышленных проектов.

Визит отражает заметное усиление интереса Праги к Узбекистану как к одному из наиболее перспективных рынков Центральной Азии. За последние годы двусторонние отношения постепенно вышли за рамки классической торговли и переходят к более глубокому индустриальному и технологическому партнерству.

Ключевыми событиями в рамках визита станут встреча Андрея Бабиша с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также проведение бизнес-форума Чехия-Узбекистан. Форум должен стать площадкой для прямых переговоров между компаниями двух стран и обсуждения совместных инвестиционных инициатив.

Экономика остается главным двигателем сближения стран. По итогам 2025 года товарооборот между Узбекистаном и Чехией составил 190,4 миллиона долларов. Это ниже показателя 2024 года, когда он достиг 434,7 миллиона долларов, однако снижение связано, прежде всего, с завершением крупных поставок чешской техники и транспорта. При этом объем торговли все равно почти втрое выше уровня 2018 года, что подтверждает общий долгосрочный рост. В январе-феврале 2026 года товарооборот вырос еще на 5,3 процента.

В Узбекистане сегодня работают 44 предприятия с чешским капиталом. Сотрудничество охватывает машиностроение, фармацевтику, химическую промышленность, строительство, сельское хозяйство, логистику и IT-сектор. Для Праги это возможность закрепиться на быстрорастущем рынке, для Ташкента - привлечь европейские технологии, инвестиции и управленческие компетенции.

Одним из главных практических результатов визита может стать продвижение проекта чешской компании Škoda Transportation по поставке и сборке электропоездов в Узбекистане. Речь идет о локализации производства с постепенным выпуском комплектующих внутри страны. Дополнительно рассматривается создание Škoda Academy при Ташкентском государственном транспортном университете для подготовки инженеров и технических специалистов.

Еще в 2023 году "Узбекские железные дороги" и Škoda подписали контракт на поставку 30 электропоездов стоимостью 320 миллионов евро. Тогда же Uzbekistan Airways договорилась о приобретении чешских самолетов LET L-410 для внутренних маршрутов. Эти соглашения показали переход сотрудничества от меморандумов к реальным коммерческим сделкам.

Также Чехия проявляет интерес к сырьевому и промышленному потенциалу Узбекистана. Прага предлагает технологии в сфере геологоразведки, добычи полезных ископаемых, переработки сырья, водного управления и энергоэффективности. На фоне глобального спроса на критические минералы данное направление может стать одним из наиболее перспективных.

Набирает обороты и цифровое взаимодействие. Чешские компании рассматривают Узбекистан как площадку для IT-аутсорсинга, сервисных центров и запуска совместных технологических проектов. Дополнительное значение имеет сотрудничество в сфере стандартизации, метрологии и технического регулирования, что создает основу для промышленной кооперации и выхода продукции на внешние рынки.

Системным механизмом двустороннего диалога остается межправительственная комиссия по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Ее десятое заседание состоялось в марте 2025 года в Праге, где стороны обсуждали совместные производства, долгосрочное финансирование и новые проекты в транспорте, фармацевтике, электротехнике, туризме и образовании.

Для Узбекистана Чехия интересна не только как отдельный рынок, но и как входная точка в европейскую экономику. Чехия сохраняет сильные позиции в промышленности и входит в число наиболее развитых производственных экономик Европы. Для узбекской стороны это означает доступ к современным технологиям, оборудованию и производственным цепочкам ЕС.

Политически визит также важен. Он подтверждает стремление Праги укреплять связи с партнерами за пределами Евросоюза и одновременно демонстрирует растущую внешнеэкономическую многовекторность Ташкента.

Ожидается, что по итогам визита могут быть подписаны новые соглашения в промышленности, транспорте, инвестициях и подготовке кадров. При переходе заявленных проектов в стадию реализации Чехия может закрепиться в числе ключевых европейских индустриальных партнеров Узбекистана.

Главный вопрос теперь заключается в том, удастся ли сторонам превратить нынешний высокий политический интерес в масштабные долгосрочные инвестиции. В случае успешной реализации инициатив предстоящий визит может стать поворотным моментом в узбекско-чешских отношениях и вывести их на качественно новый уровень.