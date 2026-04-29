В Азербайджане вырос объем инвестиций в транспорт и складское хозяйство

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года стоимость инвестиций, направленных в основной капитал по сфере транспорта и складского хозяйства, составила 915,5 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет, это на 36,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Удельный вес инвестиций, направленных в основной капитал по указанной сфере, составил 22,6%.

Отметим, что в январе-марте 2026 года на развитие экономической и социальной сфер страны из всех финансовых источников было направлено 4 миллиарда 49,8 миллиона манатов инвестиций в основной капитал, что на 14,9% больше по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, увеличился на 44,6%, а в ненефтегазовый сектор — на 2,2%. Из общего объема инвестиций 2 миллиарда 286,6 миллиона манатов (56,5%) пришлось на сферу производства продукции, 1 миллиард 252,8 миллиона манатов (30,9%) — на сферу услуг, 510,4 миллиона манатов (12,6%) — на строительство жилых домов. 34,3% от общего объема инвестиций были вложены инвесторами государственного сектора, 65,7% — негосударственного сектора. Стоимость инвестиций, направленных в основной капитал из внутренних источников, составила 72,2% от общего объема инвестиций.