Обсуждено расширение сотрудничества между генпрокуратурами Таджикистана и Катара

Таджикистан Материалы 29 апреля 2026 10:15 (UTC +04:00)
Умар Абакыров
ДУШАНБЕ /Trend/ - Обсуждены вопросы расширения и укрепления сотрудничества между генеральными прокуратурами Таджикистана и Катара.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Таджикистана, обсуждения состоялись в ходе встречи чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана в Катаре Нурмурода Махмадали с генеральным прокурором Катара Иссой бин Саадом Аль-Джафали Аль-Нуайми.

Стороны также обсудили расширение договорно-правовой базы, обмен отраслевыми визитами, организацию курсов повышения квалификации, а также другие актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

Между тем Таджикистан и Катар в последние годы последовательно развивают двустороннее сотрудничество в политической, экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, включая более тесное взаимодействие между государственными институтами и правоохранительными органами.

