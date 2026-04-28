Минфин Азербайджана и Всемирный банк обсудили реализацию совместных проектов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министерство финансов Азербайджана и Всемирный банк обсудили реализацию совместных проектов.

Обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра финансов Азербайджана Гималай Мамишов с находящимися с визитом в стране идентификационными миссиями Всемирного банка (ВБ) по проектам "Конкурентоспособное и устойчивое сельское хозяйство и ирригационные услуги" (CRAIS) и "Yaşana bilən Bakı", сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены поддержка ВБ развития сельского хозяйства и продовольственного сектора Азербайджана, подготовка и реализация проекта CRAIS, а также вопросы подготовки к следующим этапам проекта "Yaşana bilən Bakı".

Г.Мамишов отметил, что долгосрочное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирным банком вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, и поделился мнением о проводимых работах по модернизации сельского хозяйства и ирригационной инфраструктуры, а также в сфере градостроительства.

Замминистра подчеркнул, что реализация проекта CRAIS, направленного на устойчивое развитие сельского хозяйства и модернизацию ирригационной инфраструктуры, предусматривается на основе принципов фискальной рамки, инвестиционных приоритетов и поэтапного подхода.

В то же время было отмечено, что в рамках проекта "Yaşana bilən Bakı" мероприятия по совершенствованию городской инфраструктуры, улучшению экологического баланса и повышению качества общественных услуг будут реализовываться поэтапно на основе комплексного подхода.

В свою очередь региональный менеджер по сельскому хозяйству и продовольствию региона Европы и Центральной Азии Всемирного банка Хольгер Край заявил, что партнёрство между Всемирным банком и Азербайджаном находится на высоком уровне. Он подчеркнул, что указанные проекты играют важную роль в поддержке устойчивого развития сельского хозяйства и градостроительства в Азербайджане, отметив значимость укрепления институционального потенциала и применения ориентированного на результат подхода.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества, совершенствования механизмов реализации текущих проектов и определения приоритетных направлений на следующих этапах.