Стали известны данные по азербайджанскому экспорту удобрений

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года из Азербайджана было экспортировано 84,3 тысячи тонн удобрений на сумму 29,2 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, это в стоимостном выражении на 19 миллионов долларов США, или в 1,6 раза, а в физическом объеме — на 78,5 тысячи тонн, или в 1,9 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля экспорта удобрений в общем объеме экспорта за первые три месяца текущего года составила 0,54%.

В то же время в январе-марте 2026 года в Азербайджан было импортировано 47,5 тысячи тонн удобрений на сумму 29,4 миллиона долларов США.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это в стоимостном выражении на 6,6 миллиона долларов США, или на 28,7% больше, а в физическом объеме — на 3,7 тысячи тонн, или на 7,2% меньше.

В отчетный период импорт удобрений составил 0,74% от общего объема импорта страны.