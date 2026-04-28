Диаспорские организации Азербайджана обратились к Трампу в связи с высказываниями мэра Нью-Йорка

БАКУ /Trend/ - Диаспорские организации Азербайджана обратились к Президенту США Дональду Трампу в связи с высказываниями мэра Нью-Йорка.

Как сообщает Trend, азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, всегда проявляют активность и демонстрируют принципиальную позицию в вопросах, связанных с национальными интересами и исторической правдой. Необоснованные и предвзятые высказывания мэра Нью-Йорка Зорана Кваме Мамдани против Азербайджана на платформе «X» были встречены протестом нашей диаспоры.

Действующие в Канаде «Азербайджанское сообщество Гамильтона», «Азербайджанский дом в Канаде», Центр культуры и искусства Азербайджана «Вэтэн», медиа-группа «Az Media», а также Азербайджанский культурный центр в Израиле и Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» направили письма Президенту США Дональду Трампу. В них подчеркивается, что утверждения мэра Нью-Йорка противоречат нормам и принципам международного права.

В письмах выражена серьезная обеспокоенность в связи с обвинениями мэра Нью-Йорка в адрес азербайджанского народа. Отмечено, что на фоне поддержки США мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, принятия международными партнерами важных посреднических шагов для нормализации отношений подобные предвзятые подходы могут негативно повлиять на конструктивный процесс. В то же время подчеркивается, что армянскому населению в Карабахском регионе в рамках реинтеграции были предложены равные права и гарантии безопасности, а также предприняты конкретные шаги для их интеграции в социально-экономическую жизнь. Не было зафиксировано ни одного факта насилия против гражданских лиц на этнической почве, и были соблюдены соответствующие принципы международного права.

Также напоминается о тяжелых последствиях Ходжалинской трагедии, обращается внимание на то, что этому событию до сих пор не дана правовая и политическая оценка на международном уровне.

В письмах Дональда Трампа просят обратить внимание на вопрос, связанный с необоснованными обвинениями в адрес азербайджанского народа.