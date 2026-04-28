Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может привести к росту волатильности цен на нефть — Rystad Energy

БАКУ/Trend/ - Выход Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК и ОПЕК+ является серьёзным структурным изменением для организации, заявил руководитель отдела геополитического анализа Rystad Energy Хорхе Леон, сообщает Trend.

"ОПЕК и ОПЕК+ исторически опирались на готовность стран-участниц добровольно ограничивать поставки нефти на рынок для стабилизации цен. Выход Объединённых Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+ является серьёзным структурным изменением для организации, поскольку он лишает группу одного из ключевых источников свободных добычных мощностей. ОАЭ, обладая мощностью около 4,8 млн баррелей в сутки и амбициями по дальнейшему наращиванию добычи, фактически забирают у группы важный инструмент влияния», — отметил Леон, добавив, что это ослабляет способность ОПЕК управлять шоками предложения и воздействовать на цены.

По его словам, время принятия этого решения отражает изменения фундаментальных условий на мировом нефтяном рынке, где спрос приближается к пику, а стимулы для стран с низкой себестоимостью добычи смещаются в сторону максимизации производства, а не соблюдения квот.

«Когда спрос приближается к пику, ожидание своей очереди в рамках квотной системы начинает восприниматься как упущенная прибыль», — подчеркнул он.

Rystad Energy предупреждает, что Саудовская Аравия, вероятно, будет вынуждена взять на себя большую часть нагрузки по поддержанию ценовой стабильности, поскольку уход ОАЭ лишает группу одного из ключевых «амортизаторов» рынка.

Аналитики также отмечают долгосрочные последствия для ОПЕК+, указывая, что хотя альянс демонстрировал эффективность в управлении краткосрочными шоками, его возможности по стабилизации рынка ограничены в условиях структурного ослабления спроса.

По оценке Rystad, по мере приближения к пику и возможного снижения мирового спроса на нефть производители могут всё чаще отдавать приоритет доле рынка и доходам, а не коллективным ограничениям добычи, что ставит под вопрос устойчивость координированной политики.

В результате выход ОАЭ, обладающих значительными свободными мощностями, может привести к более фрагментированной структуре глобального предложения и росту волатильности цен на нефть в долгосрочной перспективе, поскольку способность ОПЕК балансировать рынок будет снижаться.