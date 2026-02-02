Обнародован объем инвестиций, привлеченных азербайджанскими стартапами в 2025 г. (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 10:44)



БАКУ/Trend/ - В 2025 году 22 стартапа привлекли инвестиции на общую сумму 2 622 500 долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Фарид Османов на пресс-конференции, посвященной годовому отчету возглавляемой им структуры.

Он отметил, что одним из пяти приоритетных направлений деятельности агентства является повышение доступности финансовых ресурсов для стартапов: "В этом направлении мы видим немало трудностей. Особое внимание следует уделять механизмам стимулирования финансовой доступности для стартапов, находящихся на ранних стадиях развития. За отчетный период при прямом или косвенном участии агентства было сформировано 3 венчурных фонда. Финансирование стартапов осуществляется через них, а также через международные фонды. Объем финансовых средств пока не является достаточным, и работа в этом направлении продолжается. Мы сотрудничаем с международными венчурными фондами, а также ведем работу по формированию большего числа стартаперов внутри страны, поддержке новых идей и повышению привлекательности стартап-среды".

"Основную сложность мы видим в законодательной сфере. Мы считаем необходимым совершенствование законодательства именно в области венчурной деятельности. Полагаем, что принятие и доработка соответствующей нормативно-правовой базы в этом году позволит нам в дальнейшем стать свидетелями стремительного роста показателей", - подчеркнул Ф.Османов.