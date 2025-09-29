ОТГ должна рассматриваться как сила стабильности в регионе - представитель МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Организацию тюркских государств (ОТГ) следует рассматривать не как "третий блок", противопоставляющий себя другим странам, а как источник стабильности в регионе и за его пределами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил начальник департамента Центра стратегических исследований (SAM) при Министерстве иностранных дел Турции Турхан Дылмач на конференции аналитических центров государств-членов ОТГ в Баку.

По его словам, тюркская интеграция должна пониматься не как блок, подразумевающий эксклюзивность и конфронтацию, а как процесс формирования влиятельного регионального участника.

"Мы живем в эпоху глобальной неопределенности, и солидарность тюркских государств имеет решающее значение. Мы видим её конкретные результаты, в том числе во время событий в Карабахе", - подчеркнул Дылмач.

В числе направлений, где ОТГ может способствовать мировой стабильности, Дылмач выделил диалог и посредничество, борьбу с терроризмом и экстремизмом, развитие связности и экономической устойчивости, гуманитарную солидарность, культурную дипломатию и вовлечение молодежи.

Кроме того, представитель МИД Турции рассказал о предложениях экспертного сообщества, включая создание сети стратегического прогнозирования, платформы для анализа с использованием искусственного интеллекта, базы данных экспертов тюркского мира и карты академической активности. По его словам, эти инициативы нашли отражение в проекте итоговой декларации предстоящего саммита ОТГ.