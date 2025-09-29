Беларусь значительно увеличила инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В первом полугодии текущего года объем прямых иностранных инвестиций из Беларуси в Азербайджан составил 2,4 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 2,255 миллиона долларов, или в 15 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля инвестиций Беларуси в общем объеме прямых иностранных вложений в экономику Азербайджана за отчетный период составила 0,1%.

Для сравнения, в первом полугодии 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Беларуси в Азербайджан составил 161 тысяча долларов.

Отметим, что общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана за первые шесть месяцев 2025 года превысил 3,222 миллиарда долларов США, что на 244,295 миллиона долларов, или на 8,2% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана в зарубежные экономики в отчетном периоде составил 1,350 миллиарда долларов, превысив показатель первых шести месяцев 2024 года на 351,561 миллиона долларов, или на 35,2%.