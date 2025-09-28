Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за церемонией открытия III Игр стран СНГ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 28 сентября в Гяндже состоялась торжественная церемония открытия III Игр стран СНГ.

Как сообщает Trend, за мероприятием наблюдали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Сначала на арену был вынесен Флаг Азербайджанской Республики, который был поднят под звуки Государственного гимна.

Затем состоялся торжественный парад спортсменов стран-участниц III Игр стран СНГ.

На церемонии открытия флаг Азербайджана на арену вынесли наш каратист Асиман Гурбанлы и таэквондистка Земфира Гасанзаде.

Затем выступили председатель Оргкомитета III Игр стран СНГ Самир Шарифов и заместитель Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Нурлан Сейтимов.

После этого состоялась церемония принесения клятвы спортсменами и их тренерами.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил III Игры стран СНГ открытыми.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Новость обновляется