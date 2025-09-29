Омер Коджаман назвал дату и место проведения XII саммита ОТГ

БАКУ /Trend/ - Двенадцатый саммит Организации тюркских государств (ОТГ) на тему "Региональный мир и безопасность" состоится 6–7 октября в Габале.

Как передает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман на конференции аналитических центров стран - членов организации в Баку.

По его словам, стремительные глобальные изменения и новые вызовы усиливают значимость сотрудничества и интеграции государств тюркского мира.

"Братские отношения между тюркскими странами, основанные на общей истории, языке, культуре и традициях, обладают значительным стратегическим потенциалом", - подчеркнул он.

Коджаман напомнил, что соглашение о создании ОТС было подписано 3 октября 2009 года в Нахчыване, и отметил особую роль Азербайджана в укреплении взаимодействия внутри организации.

"Тюркский мир располагает обширной географией, крупным военным потенциалом, богатыми ресурсами, транспортными коридорами и молодым растущим населением. Мы должны прилагать совместные усилия, чтобы ОТГ стала важным актором и центром силы на мировой арене", - заявил замгенсека.

Он подчеркнул, что Азербайджан играет роль моста в тюркском мире, особенно в сфере торговли, транспорта и связности, и выразил уверенность, что обсуждения в рамках нынешней конференции внесут вклад в подготовку предстоящего саммита.