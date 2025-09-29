Сократился показатель международных пассажироперевозок через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) объем пассажирских перевозок в международных направлениях через иранские аэропорты сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).
Как сообщает Trend, об этом свидетельствуют данные Иранской компании аэропортов.
Согласно статистике, за 5 месяцев объем пассажирских перевозок в международных направлениях через иранские аэропорты составил 1,52 млн человек. Однако за аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено 1,83 млн пассажиров.
|
Месяц
|
Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.)
|
Предыдущий иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.)
|
Процентное изменение
|
1-й месяц (21 марта – 20 апреля)
|
348 188
|
261 226
|
33%
|
2-й месяц (21 апреля - 21 мая)
|
351 685
|
295 930
|
19%
|
3-й месяц (22 мая - 21 июня)
|
297 701
|
409 157
|
-27%
|
4-й месяц (22 июня - 22 июля)
|
156 008
|
444 499
|
-65%
|
5-й месяц (23 июля - 22 августа)
|
356 490
|
394 753
|
-10%
|
Всего
|
1 520 286
|
1 836 397
|
-17%
Согласно статистике, наибольшее количество пассажиров за 5 месяцев перевезено через аэропорт Мешхеда – около 859 000, аэропорт Шираза – 188 000 и аэропорт Тебриза – 114 000.
Следует отметить, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов, 14 из которых – международные. Ежегодно иранские аэропорты обслуживают в среднем 30 миллионов пассажиров.