Сократился показатель международных пассажироперевозок через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) объем пассажирских перевозок в международных направлениях через иранские аэропорты сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом свидетельствуют данные Иранской компании аэропортов.

Согласно статистике, за 5 месяцев объем пассажирских перевозок в международных направлениях через иранские аэропорты составил 1,52 млн человек. Однако за аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено 1,83 млн пассажиров.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) Предыдущий иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.) Процентное изменение 1-й месяц (21 марта – 20 апреля) 348 188 261 226 33% 2-й месяц (21 апреля - 21 мая) 351 685 295 930 19% 3-й месяц (22 мая - 21 июня) 297 701 409 157 -27% 4-й месяц (22 июня - 22 июля) 156 008 444 499 -65% 5-й месяц (23 июля - 22 августа) 356 490 394 753 -10% Всего 1 520 286 1 836 397 -17%

Согласно статистике, наибольшее количество пассажиров за 5 месяцев перевезено через аэропорт Мешхеда – около 859 000, аэропорт Шираза – 188 000 и аэропорт Тебриза – 114 000.

Следует отметить, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов, 14 из которых – международные. Ежегодно иранские аэропорты обслуживают в среднем 30 миллионов пассажиров.