Узбекистан стал лидером по объему инвестиций АБИИ в регионе - Константин Лимитовский (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) утвердил для Узбекистана проекты на сумму свыше 3 миллиардов долларов США, что делает его инвестиционный портфель в республике крупнейшим среди стран Центральной Азии.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend директор по инвестициям, государственный сектор (Регион 2) и проектное и корпоративное финансированию клиентов (глобальный регион) АБИИ Константин Лимитовский.

«Наш портфель охватывает как государственные, так и частные проекты. В государственном секторе это восстановление местных дорог, развитие систем водоснабжения и городской инфраструктуры, что способствует повышению связности и устойчивости. В частном секторе АБИИ профинансировал масштабные инициативы в области возобновляемой энергетики совместно с такими компаниями, как ACWA Power и Masdar, на основе долгосрочных соглашений о покупке электроэнергии (PPA)», – отметил он.

По его словам, в ближайшие годы портфель АБИИ в Узбекистане будет включать целый ряд масштабных инициатив в сферах транспорта, энергетики и институциональных реформ.

«Одним из ключевых направлений станет недавно анонсированный проект реконструкции сети местных дорог Каракалпакстана и Хорезма. Первая фаза уже одобрена к финансированию. Работы охватят 14 районов Каракалпакстана и 10 районов Хорезмской области. Особое внимание уделяется созданию климатоустойчивой дорожной инфраструктуры, строительству дренажных систем и повышению уровня безопасности», – отметил он.

Параллельно готовится вторая фаза проекта по модернизации дорожной сети Бухары, в рамках которой планируется обновить около 160 километров международного транспортного коридора М37. Проект предусматривает внедрение современных дорожных покрытий, интеллектуальных транспортных систем и проведение технических аудитов. Объём инвестиций оценивается примерно в 150 миллионов долларов США, реализация будет вестись поэтапно в среднесрочной перспективе.

В энергетическом секторе АБИИ рассматривает участие в проекте CEEC Uzbekistan BESS Green Loan стоимостью до 150 миллионов долларов. Инициатива направлена на финансирование промышленных систем накопления энергии, что повысит гибкость национальной энергосистемы и ускорит интеграцию возобновляемых источников в энергобаланс страны.

На политическом уровне прорабатывается программа «Зеленая и устойчивая рыночная экономика Узбекистана» с финансированием до 500 миллионов долларов США. Она охватит проведение институциональных реформ в области энергоэффективности, реструктуризации государственных предприятий, внедрения «зеленых» закупок, а также разработку национальной системы углеродных кредитов и мониторинга.

Лимитовский отметил, что хоть эти инициативы и формально не относятся к государственно-частным партнёрствам, они способствуют мобилизации частного капитала и диверсификации энергетического баланса страны.

«АБИИ готов поддерживать проекты, которые соответствуют национальным приоритетам развития страны и тематическим направлениям Банка», – отметил он.

Вице-президент пояснил, что для государственных проектов АБИИ предоставляет долгосрочные кредиты на конкурентных условиях, а для частного сектора – несубсидированные кредиты, инвестиции в капитал и гарантии. При этом банк активно применяет механизмы софинансирования совместно с многосторонними банками развития и коммерческими кредиторами, использует смешанное финансирование и техническую помощь для подготовки проектов к финансовому закрытию.

«В зависимости от сложности программы АБИИ может использовать поэтапное финансирование, выделяя средства по мере достижения ключевых этапов, сочетать инструменты политического и инвестиционного финансирования либо разрабатывать смешанные модели», – добавил Лимитовский.

Он также выразил уверенность в том, что в ближайшие годы портфель проектов банка в Узбекистане будет и дальше расширяться: "Все инициативы направлены не только на развитие современной инфраструктуры, но и на укрепление институтов, что полностью соответствует национальным приоритетам развития страны и задачам климатического перехода".