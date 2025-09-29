Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Зангезурский коридор расширит транзит по Среднему коридору – заместитель министра

Транспорт Материалы 29 сентября 2025 11:47 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ – Объемы транзита по Среднему коридору продолжают расти, а запуск Зангезурского коридора еще больше укрепит его роль.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли в ходе "Бакинской недели климатической деятельности" (Baku Climate Action Week).

Он подчеркнул, что географическое положение Азербайджана усиливает роль страны как стратегического регионального центра:

"Современная инфраструктура — Международный морской торговый порт Баку, Экономическая зона Алят и обновлённая железнодорожная сеть — создаёт инвесторам прямой доступ к глобальным рынкам и эффективные логистические решения".

С. Баширли также отметил, что энергетическая политика остаётся ключевым фактором развития и международного влияния страны:

"Азербайджан остаётся надёжным партнёром как в традиционной, так и в возобновляемой энергетике. Крупные солнечные и ветровые проекты, а также создание "зелёной энергетической зоны" в Карабахе и Восточном Зангезуре обеспечивают активное участие Азербайджана в глобальном энергетическом переходе".

