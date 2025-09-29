Кыргызстан предложил ввести в концепцию ОТГ категорию "гибридная устойчивость"

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан предложил ввести в концептуальную базу стран Организации тюркских государств (ОТГ) категорию "гибридная устойчивость", которая предполагает способность стран сохранять стабильность и функциональность в условиях военных, экономических, киберугроз, дезинформации и климатических вызовов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель директора Национального института стратегических инициатив при Президенте Кыргызстана Шумкарбек Адилбек уулу в ходе конференции аналитических центров государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

Кроме того, страны ОТГ смогут использовать единые инструкции по реагированию на чрезвычайные ситуации и унифицированные протоколы взаимодействия с правоохранительными органами для быстрого оказания взаимной помощи. Также планируются микрогрантовые программы для исследовательских групп и аналитических центров, направленные на защиту инфраструктуры, противодействие дезинформации и устойчивое развитие.

По его словам, нарастающая мировая нестабильность, вызванная войной в Украине, кризисом на Ближнем Востоке и распространением гибридных угроз, усиливает необходимость совместных действий.