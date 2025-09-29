Хроника Победы (29.09.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией на официальной странице в Instagram (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

29 сентября 2020 года Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на официальной странице в Instagram.

"Азербайджанское государство никогда не претендовало на чужие земли, никогда не совершало преступлений против человечности. Азербайджанская армия не ступала на земли другого государства, она защищает и сражается за родную землю!

Очередная вооруженная провокация Армении получила отпор! Защищая Родину, азербайджанская армия проводит успешную контрнаступательную операцию и освобождает оккупированные территории Азербайджана.

Выражаю благодарность всем людям, организациям и государствам, высказавшим свою принципиальную и справедливую позицию в поддержку Азербайджанского государства и народа. В первую очередь, выражаю глубокую благодарность братскому народу Турции и лично Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Их солидарность и поддержка вызывают сегодня у каждого азербайджанца чувство гордости.

Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата и офицера!

Сегодня мы - азербайджанцы, как никогда, едины в помыслах, действиях и молитвах! Пусть Великий Бог хранит азербайджанский народ в его священной борьбе!

Пусть Всевышний дарует каждому азербайджанцу возможность поцеловать священную землю Карабаха!

Да упокоит Аллах души наших шехидов! Пусть земля им будет пухом!" - говорилось в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.