Хроника 44-дневной Отечественной войны: 29 сентября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 29 сентября 2020 года:

- Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопросы в программе "60 минут"

- В течение ночи продолжались напряженные бои: уничтожены 1 танк и до 10 человек личного состава противника

- Продолжилось наступление азербайджанской армии за освобождение города Физули

- Вагиф Даргяхлы: Не потеряна даже пядь земли освобожденных территорий

- Уничтожены 2 танка противника

- Уничтожен мотострелковый полк армянской армии

- Ликвидирован еще один офицер армянской армии

- В направлении Агдере уничтожен танк противника

- Артиллерийские подразделения наносят сокрушительные удары по противнику