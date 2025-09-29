Хроника 44-дневной Отечественной войны: 29 сентября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.
Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 29 сентября 2020 года:
- Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопросы в программе "60 минут"
- В течение ночи продолжались напряженные бои: уничтожены 1 танк и до 10 человек личного состава противника
- Продолжилось наступление азербайджанской армии за освобождение города Физули
- Вагиф Даргяхлы: Не потеряна даже пядь земли освобожденных территорий
- Уничтожены 2 танка противника
- Уничтожен мотострелковый полк армянской армии
- Ликвидирован еще один офицер армянской армии
- В направлении Агдере уничтожен танк противника
- Артиллерийские подразделения наносят сокрушительные удары по противнику