За последние два десятилетия Азербайджан привлек инвестиции в размере более $344 млрд - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - За последние два десятилетия Азербайджан привлек инвестиции в размере более 344 миллиардов долларов США.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе INMerge Innovation Summit, организованного PASHA Holding в Баку.

"В основе современной экономической политики Азербайджана лежит диверсификация — снижение зависимости от нефти и газа при одновременном стимулировании динамичного и устойчивого роста ненефтяной экономики. За последние два десятилетия эта стратегия привлекла свыше 344 миллиардов долларов США инвестиций, из которых более 210 миллиардов были направлены в ненефтяной сектор", - сказал он.

По его словам, в период с 2021 по 2024 год ненефтяной сектор расширялся в среднем на 6,7% в год, увеличивая свою долю в национальной экономике. Только за последние шесть лет ненефтяной экспорт увеличился почти вдвое, что является четким свидетельством растущей глобальной конкурентоспособности Азербайджана и его интеграции в международные цепочки создания стоимости.