БАКУ/Trend/ - В Азербайджане установлены новые тарифы на автобусные маршруты и метро.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно новому решению, стоимость проезда в метро составит 60 гяпиков за одну поездку.

На современных автобусных маршрутах городского, внутригородского, междугороднего и пригородного сообщения, которые работают только с безналичной оплатой и соответствуют современным требованиям, установлен минимальный тариф 60 гяпиков (тарифы варьируются в зависимости от расстояния).

Новые тарифы вступят в силу с 1 октября 2025 года.

Как отмечается, новые тарифы будут применяться к городским, пригородным и междугородним автобусным маршрутам в административной территории Баку, которые соответствуют современным требованиям и работают только с безналичной оплатой, а также к автобусам на электрической энергии или сжатом природном газе (CNG).

На начальном этапе это изменение охватит примерно 30% существующей маршрутной сети столицы, соответствующей указанным требованиям. На маршрутах, не соответствующих стандартам, изменения цен применяться не будут.

Тарифы также будут применяться на регулярных автобусных маршрутах Баку–Сумгаит, Баку–Абшерон, Сумгаит–Абшерон и других городов и районов. В этих маршрутах новые тарифы будут действовать для автобусов, работающих только с безналичной оплатой, на электричестве, CNG или дизельном топливе, произведенном после 1 января 2025 года.

Изменение тарифов способствует:

повышению финансовой устойчивости перевозчиков;

ускорению обновления автобусного парка (ожидается ежегодное приобретение примерно 400 новых автобусов и их привлечение к перевозкам);

удобству оплаты для пассажиров;

стимулированию использования экологически чистых автобусов;

повышению прозрачности в сфере пассажирских перевозок.

Кроме того, переход перевозчиков на системы безналичной оплаты будет стимулироваться, что создаст техническую основу для внедрения дифференцированных тарифов в пассажирских перевозках.

