БАКУ/Trend/ - В Азербайджане установлены новые тарифы на автобусные маршруты и метро.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.
Согласно новому решению, стоимость проезда в метро составит 60 гяпиков за одну поездку.
На современных автобусных маршрутах городского, внутригородского, междугороднего и пригородного сообщения, которые работают только с безналичной оплатой и соответствуют современным требованиям, установлен минимальный тариф 60 гяпиков (тарифы варьируются в зависимости от расстояния).
Новые тарифы вступят в силу с 1 октября 2025 года.
Как отмечается, новые тарифы будут применяться к городским, пригородным и междугородним автобусным маршрутам в административной территории Баку, которые соответствуют современным требованиям и работают только с безналичной оплатой, а также к автобусам на электрической энергии или сжатом природном газе (CNG).
На начальном этапе это изменение охватит примерно 30% существующей маршрутной сети столицы, соответствующей указанным требованиям. На маршрутах, не соответствующих стандартам, изменения цен применяться не будут.
Тарифы также будут применяться на регулярных автобусных маршрутах Баку–Сумгаит, Баку–Абшерон, Сумгаит–Абшерон и других городов и районов. В этих маршрутах новые тарифы будут действовать для автобусов, работающих только с безналичной оплатой, на электричестве, CNG или дизельном топливе, произведенном после 1 января 2025 года.
Изменение тарифов способствует:
повышению финансовой устойчивости перевозчиков;
ускорению обновления автобусного парка (ожидается ежегодное приобретение примерно 400 новых автобусов и их привлечение к перевозкам);
удобству оплаты для пассажиров;
стимулированию использования экологически чистых автобусов;
повышению прозрачности в сфере пассажирских перевозок.
Кроме того, переход перевозчиков на системы безналичной оплаты будет стимулироваться, что создаст техническую основу для внедрения дифференцированных тарифов в пассажирских перевозках.
Новость обновляется