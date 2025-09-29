Бакинская COP укрепила климатические обязательства - представитель ООН

БАКУ /Trend/ - Мы встречаемся сегодня в критический момент для нашей планеты. Форумы, подобные Бакинской неделе климатических действий, играют особую роль, поддерживая импульс совместных усилий в борьбе с изменением климата.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила генеральный директор и специальный представитель Генерального секретаря ООН Дамилола Огубийи в ходе выступления на международной конференции в рамках Бакинской недели климатических действий.

"В этом году Неделя имеет особое значение, так как проходит всего через несколько дней после Генеральной Ассамблеи ООН и за несколько недель до COP30 в Белене. COP29 в Баку стал важным шагом вперёд: страны договорились мобилизовать не менее 300 миллиардов долларов в год к 2035 году и поддержали Глобальное обязательство по развитию накопителей энергии и электросетей", - подчеркнула она.

Огубийи отметила, что к 2030 году выбросы должны сократиться на 43% по сравнению с 2019 годом, однако мир движется по опасной траектории повышения температуры на 2,5–2,9°C.

Она выделила три приоритета накануне COP30: климатическое финансирование, амбициозные национальные вклады (НДВ) и развитие технологий с учётом национальной ответственности за энергетический переход.

"Пример Азербайджана показывает, как обязательства COP29 можно превратить в практические действия", - резюмировала представитель ООН.