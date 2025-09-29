В Иране вырос объем предоставленных сектору услуг кредитов

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) объем кредитов, выданных иранскими банками в сфере услуг, увеличился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом свидетельствуют статистические данные Центрального банка Ирана.

Статистика показывает, что за 5 месяцев иранские банки выдали кредиты сфере услуг на сумму 8,62 квадриллиона риалов (около 14,8 млрд долларов США). За аналогичный период прошлого года объем кредитов, выданных иранскими банками, составил 6,57 квадриллиона риалов (около 11,3 млрд долларов США).

За 5 месяцев сфере услуг Ирана было выдано кредитов на сумму 6,5 квадриллиона риалов (около 11,2 млрд долларов США) в качестве оборотного капитала.

Статистика показывает, что за 5 месяцев иранские банки предоставили кредиты на сумму 1,54 квадриллиона риалов (около 2,63 миллиарда долларов США) на создание предприятий и объектов в сфере услуг.

Кредиты на сумму 291 триллион риалов (около 499 миллионов долларов США) были предоставлены на развитие сферы услуг, а 149 триллионов риалов (около 256 миллионов долларов США) - на приобретение товаров личного потребления.

Статистика показывает, что за указанный период иранские банки предоставили кредиты на сумму 69,5 триллиона риалов (около 119 миллионов долларов США) для самозанятости в сфере услуг, 64,5 триллиона риалов (около 111 миллионов долларов США) на выполнение основных работ, 11,6 триллиона риалов (около 19,9 миллиона долларов США) на ремонтные работы и 3,88 триллиона риалов (около 6,67 миллиона долларов США) на приобретение жилья.

Следует отметить, что за 5 месяцев банки и финансовые учреждения Ирана выдали кредиты на общую сумму 24,4 квадриллиона риалов (около 42,4 млрд долларов США) различным секторам экономики. Объем выданных за 5 месяцев кредитов увеличился на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.