Азербайджанские теннисисты завоевали серебро в парном разряде (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ/ Trend/ - Сегодня в финальном матче парного разряда III Игр стран СНГ выступили азербайджанские теннисисты Онур Гулузаде и Адиль Ахмедзаде.

Как сообщает Trend, в решающем поединке спортсмены встретились с российской парой Евгений Васиков и Евгений Досов, уступив со счетом 0:3 и завоевав серебряные медали.

Третье место заняли пара Онур Гулузаде и Марзия Нурматова в соревнованиях смешанных пар, а также тандем Айлин Аскеровой и Ягмур Мамедли в парных соревнованиях.

Стоит отметить, что это уже шестая награда азербайджанских теннисистов на III Играх стран СНГ. Ранее команды девушек и юношей занимали вторые места в командных соревнованиях, а Ягмур Мамедли завоевала бронзу среди 14-летних. Завтра Адиль Ахмедзаде, Онур Гулузаде и Марзия Нурматова выйдут в финал личных соревнований.

Азербайджанские теннисисты завершили участие в соревнованиях по настольному теннису на III Играх стран СНГ.

Как сообщает Trend, в парном разряде Марзия Нурматова и Онур Гулузаде встретились с представителями России.

Матч завершился со счетом 1:3, и азербайджанская команда не смогла выйти в финал.

Отметим, что соревнования по настольному теннису на Играх завершатся 29 сентября.