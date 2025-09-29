На каких автобусах в Азербайджане будут применяться новые тарифы?

БАКУ /Trend/ – С 1 октября новый тариф на проезд в автобусах в размере 60 гяпиков будет распространяться на внутригородские, пригородные и межпоселковые автобусные маршруты в административных границах города Баку, где оплата осуществляется только безналичными средствами, а автобусы работают на электричестве или сжатом природном газе (CNG).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

На первом этапе эти изменения охватят примерно 30 процентов существующей маршрутной сети столицы, соответствующей указанным требованиям. На маршрутах, не соответствующих требованиям, изменение цен применяться не будет.

"Тарифные изменения также будут применяться на регулярных автобусных маршрутах Баку–Сумгайыт, Баку–Абшерон, Сумгайыт–Абшерон и в других городах и районах. Новые тарифы будут действовать только для автобусов, работающих с безналичной оплатой и использующих электрическую энергию, сжатый природный газ (CNG) или дизельное топливо, и произведённых после 1 января 2025 года", — отметили в министерстве.