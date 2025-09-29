Необходимо перейти от переговоров к интеграции климатических действий в ДНК экономик - Мария Фернанда Эспиноса

БАКУ/ Trend/ - Необходимо перейти от переговоров к интеграции климатических действий в ДНК экономик.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила Президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, выступая на мероприятии «Бакинская неделя климатических действий 2025».

По её словам, на COP29 в Баку мировое сообщество согласовало новую коллективную цель по мобилизации не менее 300 миллиардов долларов ежегодно, что стало важным этапом на пути к достижению 1,3 триллиона долларов климатического финансирования. «Сегодня мы должны перейти от переговоров к интеграции климатических действий в саму ДНК наших экономик, управления и международной системы», — отметила Эспиноса.

Она подчеркнула, что несмотря на геополитические трения, рост неравенства и глобальные кризисы, именно многостороннее сотрудничество остаётся единственным инструментом, способным обеспечить решения в масштабе и с той скоростью, которые требуют наука и климатические вызовы.

Эспиноса также отметила, что на полях Генассамблеи ООН около 100 стран, представляющих две трети глобальных выбросов, объявили новые национально определяемые вклады, а инвестиции в чистую энергетику в 2024 году превысили 2 триллиона долларов, впервые обогнав вложения в ископаемое топливо.