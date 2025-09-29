Объем международных грузовых перевозок через иранские аэропорты сократился

БАКУ /Trend/ - За пять месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 августа 2025 года) объём международных грузоперевозок через аэропорты Ирана сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 21 августа 2024 года).

По информации Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов и воздушной навигации.

Согласно статистике, за отчетный период через воздушные порты страны было перевезено 26,9 тысячи тонн грузов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 33 тысячи тонн.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 г. -20 марта 2026 г.) (тонны) Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) (тонны) Процентное изменение 1-й месяц (21 марта-20 апреля) 6 330 4 859 30% 2-й месяц (21 апреля-21 мая) 6 529 6 443 1% 3-й месяц (22 мая-21 июня) 5 223 7 122 -27% 4-й месяц (22 июня-22 июля) 3 344 8 843 -62% 5-й месяц (23 июля-22 августа 5 443 6 620 -18% Итого 26 983 33 099 -18%

По статистике, за пять месяцев наибольший объем международных грузоперевозок пришелся на аэропорт Мешхеда - 14 тысяч тонн, аэропорт Шираза - 4,23 тысячи тонн и аэропорт Тебриза - 1,95 тысячи тонн.

Отметим, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов, из которых 14 имеют международный статус. В среднем иранские аэропорты обслуживают около 30 миллионов пассажиров в год.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!