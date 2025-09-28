Игры стран СНГ – это больше, чем спортивные соревнования - Сергей Лебедев

БАКУ/Trend/-Игры стран СНГ – это больше, чем спортивные соревнования.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в обращении Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева организаторам, участникам и гостям III Игр стран СНГ в Азербайджане.

Обращение зачитал на церемонии открытия Игр заместитель Генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов.

"Это зримое доказательство того, что спорт остается мощнейшей объединяющей силой нашего времени", - говорится в обращении.

Генеральный секретарь СНГ особо подчеркнул, что III Игры стран СНГ оставят яркий след в истории спортивного движения Содружества и послужат дальнейшему укреплению гуманитарного сотрудничества.

Сергей Лебедев пожелал всем молодым атлетам спортивных побед, новых рекордов и личностного роста.

«Пусть эти Игры вдохновят на новые свершения как на спортивных аренах, так и в созидательной работе на благо наших стран», – резюмировал Сергей Лебедев.