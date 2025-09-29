Растущие в мире угрозы и риски делают сотрудничество тюркских государств необходимым – Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ – Растущие в мире угрозы и риски делают сотрудничество тюркских государств необходимым.

Как передает Trend, об этом заявил председатель Правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на конференции в Баку на тему: «Организация тюркских государств как региональный актор в эпоху глобальной нестабильности» с участием представителей аналитических центров стран – членов ОТГ.

«В мировой политике переживается период неопределённости. Одной из основных причин этого является неспособность многих международных организаций эффективно выполнять свои функции. Сегодня на региональном и глобальном уровнях существует необходимость либо в проведении серьёзных реформ в уже существующих организациях, либо в создании новых институтов. Иными словами, налицо функциональный пробел, который Организация тюркских государств способна восполнить», - сказал он.

Ф.Шафиев подчеркнул, что одним из основных факторов, делающих сотрудничество между тюркскими государствами необходимым, являются растущие угрозы и риски в мире.

«Противостоять этим вызовам в одиночку практически невозможно. Именно поэтому мы наблюдаем рост числа союзов и форматов сотрудничества между государствами. На сегодняшний день у Азербайджана заключены соглашения о союзничестве или декларации с четырьмя странами, три из которых являются тюркскими государствами. Укрепление нашего взаимодействия позволяет нам вырабатывать более устойчивую позицию перед лицом существующих рисков и угроз», – отметил председатель правления.