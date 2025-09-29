Обещания, данные на COP29, должны перейти в реальные действия - Саймон Стилл

БАКУ/ Trend/ - Обещания, данные на COP29 в Баку, должны перейти в реальные шаги, которые увидят люди и сообщества.

Как сообщает Trend, об этом заявил в своем видеообращении к участникам «Бакинской недели климатической деятельности» исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стилл.

По его словам, сегодня важно превратить национальные климатические планы в инвестируемые решения на местах и формировать проекты, которые будут привлекать как государственные, так и частные инвестиции. При этом, подчеркнул он, необходимо выстраивать предсказуемые политические рамки и согласованные бизнес-стратегии.

«Когда национальные климатические планы совпадают с согласованными бизнес-стратегиями, климатические действия проще масштабировать и труднее свернуть назад. Частный сектор играет здесь ключевую роль. Бизнес демонстрирует амбиции не только установкой целей, но и реальными инвестициями уже сегодня», — отметил С. Стилл.

Он добавил, что такие шаги создают рынки для "зеленых" технологий и дают правительствам уверенность повышать собственные амбиции. По словам главы РКИК ООН, для масштабного притока частных инвестиций необходимы два фактора — проектные пакеты, сочетающие национальные приоритеты с бизнес-интересами, а также инновационные партнерства, объединяющие государственное и частное финансирование.

Саймон Стилл подчеркнул, что это касается не только сокращения выбросов, но и адаптации к изменениям климата. «Ни одна компания не может процветать на планете, где рушатся системы. Адаптация защищает рост, стабильность и процветание», — сказал он.

По его словам, правительства должны создавать прозрачные и предсказуемые условия, снижающие риски для инвесторов и стимулирующие долгосрочные решения, а бизнес обязан не только предоставлять капитал, но и делиться данными, технологиями и опытом для масштабирования решений.

«Бакинская неделя климатических действий направлена именно на это — на переход от обещаний к проектам и от амбиций к действиям. Мы должны показать, что климатическая повестка — это не издержки, а путь к сильным экономикам, устойчивым обществам и более безопасному миру», — отметил С. Стилл.

Он подчеркнул, что импульс, созданный в Баку, необходимо усилить на пути к Белену. «Давайте воспользуемся этим моментом для выстраивания проектов, партнерств и политики, превращающих обязательства в реальный результат», — резюмировал глава РКИК ООН.