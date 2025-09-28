III Игры стран СНГ оставят яркий след в истории спортивного движения Содружества - Сергей Лебедев

БАКУ/Trend/ - III Игры стран СНГ оставят яркий след в истории спортивного движения Содружества.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в обращении Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева организаторам, участникам и гостям III Игр стран СНГ в Азербайджане.

Обращение зачитал на церемонии открытия Игр заместитель Генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов.

"Этот масштабный спортивный форум, ставший ярким символом спортивного единства наших народов, не только демонстрирует высочайшее мастерство атлетов, но и укрепляет дружественные связи между странами содружества, способствует развитию многостороннего сотрудничества в области физической культуры и спорта. Игры стран СНГ это больше, чем спортивные соревнования. Это незримое доказательство того, что спорт остается мощнейшей объединяющей силой нашего времени", - говорится в обращении.

Лебедев подчеркивает, что на протяжении нескольких дней семь городов Азербайджана станут ареной, где различия растворяются в универсальном языке спорта, а участников и зрителей объединит восхищение человеческими возможностями и уважение к честной игре.

"В эпоху, когда молодежь сталкивается с множеством вызовов и соблазнов, спорт предлагает проверенный временем путь дисциплины, целеустремленности и здорового образа жизни. Эти качества делают молодых людей не только успешными спортсменами, но и настоящими лидерами в любой сфере деятельности. Уверен, что третьи игры стран СНГ оставят яркий след в истории спортивного движения Содружества и послужат дальнейшему укреплению гуманитарного сотрудничества. Желаю всем молодым атлетам спортивных побед, новых рекордов и личностного роста. Пусть эти игры вдохновят на новые свершения как на спортивных аренах, так и в созидательной работе на благо наших стран", - отмечается в обращении.