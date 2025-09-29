Правоохранительные органы должны играть ключевую роль в борьбе с изменением климата - Генпрокурор Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Правоохранительные органы должны играть ключевую роль в борьбе с изменением климата.

Как сообщается Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, выступая на Бакинской неделе климатической деятельности.

По словам К.Алиева, вопросы защиты окружающей среды и борьбы с экологическими преступлениями приобретают транснациональный характер и требуют совместных усилий.

"Азербайджан последовательно выводит тему вовлечения правоохранительных органов в климатическую повестку на международный уровень. В частности, на COP29 в Баку в партнерстве с Управлением ООН по наркотикам и преступности и Министерства внутренних дел ОАЭ была организована высокоуровневая сессия, по итогам которой была принята Бакинская декларация призыва к действию", - сказал генпрокурор.

Он отметил, что совместные усилия, начатые в Баку, продолжаются и сегодня, и в ближайшее время Азербайджан поделится своим опытом на мероприятии в рамках COP30 в Бразилии.