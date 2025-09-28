В Гяндже проходит церемония открытия III Игр стран СНГ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ/Trend/- На Гянджинском стадионе проходит церемония открытия III Игр стран СНГ, сообщает в воскресенье Trend.

Флаг Азербайджана на церемонии несли каратист Асиман Гурбанлы и тхэквондистка Земфира Гасанзаде.

Напомним, что турнир стартовал 26 сентября. В соревнованиях участвуют 1624 спортсмена и 2337 представителей из 13 стран. Азербайджан представлен 340 спортсменами, Россия – 262, Узбекистан – 254, Беларусь – 240, Казахстан – 147, Таджикистан – 144, Кыргызстан – 126, Туркменистан – 48, Турция – 38, Куба – 11, Кувейт – 6, Оман – 4. Пакистан представлен 4 спортсменами.

III Игры стран СНГ продлятся до 8 октября и завершатся на городском стадионе Гянджи.

