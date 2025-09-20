В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отметили 140-летие великого композитора Узеира Гаджибейли (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, состоялся торжественный концерт, посвящённый 140-летию со дня рождения основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, автора первой оперы на Востоке и композитора Государственного гимна Азербайджана Узеира Гаджибейли, организованный постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО и Ассоциацией диалога Франция–Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA), сообщили Trend Life в пресс-службе ADFA.

На открытии постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев подчеркнул, что празднование 140-летнего юбилея выдающегося композитора - это не только дань уважения его жизни и творчеству, но и свидетельство объединяющей силы музыки, её способности строить диалог между культурами и служить универсальным ценностям. Была особо отмечена исключительная роль Узеира Гаджибейли в формировании национальной музыкальной идентичности Азербайджана.

В 1908 году опера Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" стала не просто музыкальным произведением, а настоящей культурной революцией. Соединив вековые традиции азербайджанского мугама с классическими формами западной музыки, Мастер воздвиг мост между Востоком и Западом. Сила его творчества заключается именно в этом синтезе. Музыка Гаджибейли выражает душу азербайджанского народа, его литературу и историю, и при этом говорит со всем миром универсальным языком искусства. Его наследие полностью созвучно миссии ЮНЕСКО, отметил дипломат.

О богатом творческом наследии композитора рассказал президент Национальной академии наук Азербайджана, доктор филологических наук, профессор Иса Габиббейли. Было отмечено, что произведения Узеира Гаджибейли давно перешагнули национальные границы, с успехом звучат на мировых сценах и стали настоящим культурным мостом между народами. Выдающийся маэстро был не только композитором, но и просветителем, педагогом, общественным деятелем. Благодаря его инициативе была основана Азербайджанская государственная консерватория - ныне Бакинская музыкальная академия, воспитавшая целую плеяду известных музыкантов.

Особое значение имеет тот факт, что юбилей Узеира Гаджибейли отмечается на столь высоком международном уровне. Проведение торжества в ЮНЕСКО наглядно демонстрирует, что его творчество - это достояние не только Азербайджана, но и всего человечества. Музыка Узеира Гаджибейли звучит как живая нить, соединяющая времена, культуры и сердца.

В художественной части выступил коллектив Trio Avey - Агарагим Гулиев (флейта), Эльданиз Алекперзаде (фортепиано) и Лоре Вольпато (виолончель), создавая гармоничное сочетание инструментальных тем и вокальной лирики великого композитора Узеира Гаджибейли.

