В университетах Азербайджана организованы лекции-концерты "Жемчужины искусства" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XVII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли Научно-методический и квалификационный центр в сфере культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана проводит лекции-концерты "Жемчужины искусства", сообщает Trend Life. Первое мероприятие прошло в Азербайджанском университете языков (ADU).

На открытии и.о. директора MEMIM, доктор философии по искусствоведению, доцент Вугар Гумбатов отметил, что цель проекта – ознакомить подрастающее поколение с творчеством великого композитора и музыковеда, публициста и педагога Узеира Гаджибейли. Его уникальный вклад в нашу музыкальную культуру, в музыкальное воплощение образцов устного народного творчества и популяризацию профессиональной музыки среди широких масс сделал его деятельность неподражаемой. Лекции-концерты проводятся при поддержке Бакинского государственного университета, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Бакинской хореографической академии, Профсоюза работников культуры, Азербайджанского университета языков, Западно-Каспийского университета, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанской академии труда и социальных отношений и Международного центра мугама.

Проректор ADU, доктор филологических наук, профессор Гамида Алиева рассказала о вкладе Узеира Гаджибейли в развитие азербайджанской культуры и общественной жизни, подчеркнув значимость проекта.

Мероприятие продолжила модератор, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель культуры Саадат Тахмиразгызы. Была заслушана лекция Айтен Бабаевой, доктора философии по искусствоведению, доцента, на тему "Научно-педагогическая деятельность в творчестве Узеира Гаджибейли".

В концертной программе выступили хор Западно-Каспийского университета (художественный руководитель - Руфат Халилов), студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и танцевальная группа Бакинской хореографической академии (художественный руководитель - народный артист Юсиф Гасымов). В программе прозвучали музыкальные произведения Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева (1885–1937). Программа вызвала большой интерес слушателей.

Следующая лекция-концерт в рамках проекта «Жемчужины искусства» состоится 22 сентября в Бакинском государственном университете.

С 18 по 28 сентября в Азербайджане проходит XVII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана. Фестиваль, приуроченный к 140-летию Узеира Гаджибейли, является важным событием в культурной жизни страны. В нем принимают участие известные исполнители, музыкальные коллективы и музыковеды из Азербайджана и других стран мира. Представлены концерты, театральные постановки и различные культурные мероприятия. Фестиваль проходит в более 10 городах и регионах Азербайджана, а также в Узбекистане, Австрии, Германии, Турции и т.д.

