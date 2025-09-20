Гран-при Азербайджана в календаре "Формулы-1" до 2030 года

БАКУ /Trend/ - Руководство "Формулы-1" подписало с Операционной компанией "Бакинское городское кольцо" новый контракт сроком на 4 года, сообщает в субботу Trend.

Таким образом, гонки будут проходить в Баку до 2030 года.

"Бакинское городское кольцо" с 2016 года предлагает болельщикам "Формулы-1" уникальную трассу и захватывающие гонки. Трасса известна своими узкими поворотами в историческом Старом городе и длинными скоростными прямыми вдоль Каспийского побережья, ежегодно становясь ареной напряжённых соревнований.

Зрительская аудитория растёт из года в год: в 2024 году гонку посетили болельщики более чем из 70 стран.

За восемь проведённых гонок семь разных гонщиков стали победителями, что делает Гран-при Азербайджана одним из самых непредсказуемых и конкурентных этапов календаря. Мексиканец Серхио Перес — единственный пилот, одержавший две победы в Баку. Среди действующих гонщиков по одной победе имеют Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри. В прошлом году австралиец Пиастри опередил пилота Ferrari Шарля Леклера после драматичной борьбы на финише.

Отметим, что предыдущий контракт должен был истечь по окончании сезона 2026 года.