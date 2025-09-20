Еще 29 семей отправлены в Кяльбаджар (ФOTO)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 20 сентября 2025 14:24 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
ТЕРТЕР /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается реализация I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, 20 сентября из Тертера в Кяльбаджар была отправлена еще одна группа бывших вынужденных переселенцев, проживавших ранее в различных уголках Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На этом этапе в реконструируемый город Кяльбаджар переселятся 29 семей — 115 человек.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу государства. Они также выразили свою признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

