Завершилась спринтерская гонка Формулы-2 в Баку (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках Гран-при Азербайджана завершилась спринтерская гонка Формулы-2.

Как передаёт Trend, лучший результат показал шведский пилот команды “Hitech TGR” Дино Беганович.

Напомним, что накануне в первом свободном заезде лидером стал ирландский пилот команды “Rodin Motorsport” Алекс Данн, а в квалификации первое место занял британец Джек Кроуфорд из “DAMS Lucas Oil”.

Для информации отметим, что сегодня в 16:00 состоится квалификация Формулы-1, по итогам которой определятся стартовые позиции гонщиков в основной гонке.

Напомним, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.