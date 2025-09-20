Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)

Общество Материалы 20 сентября 2025 14:21 (UTC +04:00)
Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025 вчера на сцене Baku Crystal Hall выступил один из ярчайших имен в электронной музыке — Anyma с впечатляющей концертной программой.

Как сообщает Trend, итальянско-американский диджей и музыкальный продюсер Anyma представил публике треки из своего известного альбома "Genesys", создавая завораживающую атмосферу. Его электронные ритмы, мощные визуальные эффекты и специальное сценическое шоу были тепло приняты жителями столицы и гостями города.

Anyma уже выступал перед миллионами людей на таких фестивалях, как Tomorrowland и Coachella. Выступление в Баку Crystal Hall стало одной из ярких частей музыкальной программы Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Отметим, что сегодня на сцене Crystal Hall состоятся выступления Glass Animals и Martin Garrix.

Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)
Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)
Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)
Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)
Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)
Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)
Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)
Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)
Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)
Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)
Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)
Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)
Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)
Anyma подарил незабываемый вечер в Баку (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости