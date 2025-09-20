Формула-1: завершился третий свободный заезд Гран-при Азербайджана (Обновлено) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана в Баку завершился третий свободный заезд Формулы-1.

Как сообщает Trend, лучший результат показал британский пилот команды McLaren Ландо Норрис. Второе место занял нидерландский гонщик команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен, третье — австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри.

После третьего свободного заезда состоится квалификация, по результатам которой будут определены стартовые позиции гонщиков в основной гонке.

Напомним, что в первом свободном заезде победил Ландо Норрис, а во втором — британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон.

Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

12:38

