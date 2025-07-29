Masdar о реализации 10 ГВт возобновляемых мощностей и планах на будущее в Азербайджане (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Компания Masdar, которая является мировым лидером в сфере чистой энергетики со штаб-квартирой в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), готова приступить к реализации новых проектов в рамках портфеля возобновляемых источников энергии мощностью 10 гигаватт в Азербайджане.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал директор представительства Masdar в Азербайджане Мурад Садыхов.

Он отметил, что Masdar подписала два крупных соглашения о реализации проектов с правительством Азербайджана, охватывающих весь портфель.

"Этот портфель на 10 гигаватт включает в себя 2 гигаватта ветровой энергии на суше, 2 гигаватта солнечной энергии, а также 6 гигаватт оффшорной ветроэнергетики и "зелёного" водорода. Из этого портфеля мы сейчас реализуем 1 гигаватт, что охватывает три проекта. Совместно с министерством энергетики и другими профильными структурами была проведена серия исследований. Первое исследование касалось выявления рыночных возможностей в сфере "зелёной" энергетики.

Мы выбрали международного консультанта для подготовки комплексного маркетингового плана по внутренним и внешним возможностям Азербайджана в области "зелёной" энергетики. План охватывал среднесрочную и долгосрочную перспективу, а также содержал рекомендации министерству энергетики по максимальному использованию "зелёной" энергии и возможному ускорению энергетического перехода страны", - сказал Садыхов.

Руководитель представительства Masdar в Азербайджане отметил, что другое исследование было посвящено устойчивости и возможностям электросети, охватывая не только конкретные проекты компании Masdar, но и анализируя всю энергосистему страны.

"Мы выбрали очень компетентного консультанта, который совместно с "Азерэнержи" провёл комплексное исследование электросети и рассчитал минимальные мощности, необходимые для подключения новых проектов в сфере возобновляемой энергетики", - отметил он.

Садыхов подчеркнул, что реализуемые проекты направлены не только на улучшение экологической ситуации в стране, но и на содействие экономическому росту.

"Наши проекты в Билясуваре и Нефтчале, к примеру, смогут обеспечить электроэнергией более 135 000 домов и позволят избежать выброса свыше 730 000 тонн CO₂ в год", - добавил он.

Что касается сроков полной реализации портфеля проектов на 10 гигаватт, Садыхов отметил, что Masdar готова создать эти мощности в течение нескольких лет:

"Однако дело не только в готовности инвесторов — важна также подготовленность инфраструктуры электросетей и самого рынка. Существует несколько сценариев того, как может происходить реализация".

Он добавил, что как только будет готов маршрут для экспорта "зелёной" энергии из Азербайджана в Европу, Masdar и другие инвесторы готовы будут поддержать этот процесс.

"В рамках этих 10 гигаватт у нас также есть ряд малых инициатив, включая экспортные возможности", - пояснил директор представительства.

Солнечная электростанция "Гарадаґ"

Садыхов отметил, что компания Masdar видит большой потенциал в расширении существующих мощностей солнечной электростанции "Гарадаґ" в Азербайджане.

"Её пиковая мощность составляет 230 мегаватт, и она работает на полную мощность. Мы уже провели определённые консультации с министерством энергетики по вопросу увеличения мощности станции. Рядом с нашей площадкой есть множество доступных земельных участков, и мы видим хороший потенциал для расширения", - сказал он.

Во-вторых, по его словам, необходимо найти потенциального покупателя (оффтейкера), который гарантирует выкуп производимой энергии.

"Все эти вопросы сейчас обсуждаются. Как только появится такая возможность, думаю, мы сможем запустить новый этап проекта", - добавил Садыхов.

Он отметил, что общий объём производства электроэнергии на солнечной электростанции "Гарадаг" в июне этого года составил 68,8 миллиона киловатт-часов.

"Это фактический объём генерации станции "Гарадаґ" на сегодняшний день в 2025 году. 9 июля мы отметили достижение 800 миллионов киловатт-часов “зелёной” энергии, произведённой станцией с момента её запуска. Это очень высокий показатель", - сказал директор представительства.

Говоря об инновационных технологиях, используемых на станции, он отметил, что она состоит из 570 000 двухсторонних солнечных панелей.

"Это новая технология, которая позволяет вырабатывать энергию как с лицевой, так и с обратной стороны панелей. Используется система слежения, которая следует за солнцем или углом падения луча. Станция включает в себя 820 струнных инверторов, и вся энергия экспортируется в сеть "Азерэнержи", - пояснил Садыхов.

Он добавил, что на объекте работает команда Masdar по техническому обслуживанию, чтобы убедиться, что всё функционирует правильно.

"Это долгосрочный марафон в части эксплуатации и обслуживания солнечной электростанции. Эта станция должна постоянно работать с полной мощностью. Поэтому у Masdar есть собственная специализированная компания по техническому обслуживанию — Masdar Specialized Technical Service Company (MSTS). На площадке работают более 20 человек с отличным опытом эксплуатации объекта", - сказал Садыхов.

Проекты солнечных электростанций в Билясуваре и Нефтчале

«Masdar и SOCAR Green разрабатывают три проекта: солнечные электростанции в Билясуваре (445 мегаватт) и Нефтчале (315 мегаватт), а также ветропроект Абшерон-Гарадаг мощностью 240 мегаватт», — сказал он.

Садыхов отметил, что для проектов солнечных электростанций в Билясуваре и Нефтчале ведутся предпроектные работы.

«Мы уже выбрали подрядчика по инженерным изысканиям, снабжению и строительству (EPC). Он уже мобилизовался на площадку и завершил предпроектные исследования», — сказал директор представительства.

Садыков подчеркнул, что планируется, что обе станции — и Биласуварская, и Нефтчалинская — начнут первичное энергоснабжение, то есть подключение к сети и запуск производства электроэнергии примерно в середине следующего года.

Ветроэлектростанция "Абшерон-Гарадаг"

Он отметил, что компания продолжает работу по измерению ветровых ресурсов для ветроэлектростанции "Абшерон-Гарадаг".

"Нам необходимо завершить 12-месячные измерения, что планируется сделать к концу этого года. После этого мы начнём процесс выбора подрядчика по инженерным изысканиям, снабжению и строительству (EPC) с целью начать строительные работы примерно в начале 2026 года. Это зависит от завершения предпроектных и инженерных работ, но мы планируем завершить все работы к концу 2027 года", - заключил Садыхов.