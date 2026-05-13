bp стала участником консорциума SOCAR и АО «Узбекнефтегаз» по проекту в Узбекистане (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Компания bp официально подтвердила своё участие в соглашении о разделе продукции (PSA) по шести блокам в Северо-Устюртском регионе Республики Узбекистан, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Соглашение охватывает блоки Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпак и Кулбой.

Документы были подписаны в Ташкенте на полях конференции «Нефть и газ Узбекистана – 2026» министром энергетики Республики Узбекистан Джурабеком Мирзамахмудовым, председателем правления АО «Узбекнефтегаз» Абдугани Сангиновым, президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф подчеркнул, что проект станет значимым вкладом в развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли заявил, что компания рада начать первый проект в Узбекистане совместно с «Узбекнефтегаз» и SOCAR, подчеркнув значительный ресурсный потенциал страны и перспективы долгосрочного развития.

bp приобрела 40% долю участия в PSA, выкупив по 20% у SOCAR и «Узбекнефтегаз». После сделки структура участия выглядит следующим образом: bp — 40%, «Узбекнефтегаз» — 30% и SOCAR — 30% (оператор).

Соглашение о PSA было первоначально подписано 24 июля 2025 года между SOCAR, «Узбекнефтегаз» и Министерством энергетики Узбекистана. Проект находится на первой фазе реализации, в рамках которой SOCAR как оператор проводит сейсморазведочные работы.