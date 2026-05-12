Вашингтон согласится лишь на «хорошую сделку» с Ираном - Трамп

БАКУ /Trend/ - Вашингтон подпишет мирное соглашение с Ираном только при наличии выгодных условий для американской стороны.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам президент США Дональд Трамп.

Трамп подчеркнул, что США устроит исключительно «хорошая сделка».

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.