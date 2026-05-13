Материалы 13 мая 2026 09:19 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната на 13 мая
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 мая.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9949 маната, 1 турецкая лира - 0,0374 маната, а 100 российских рублей - 2,3027 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9949
AUD 1,23
BYN 0,6031
AED 0,4628
KRW 0,1137
CZK 0,082
CNY 0,2503
DKK 0,267
GEL 0,6351
HKD 0,2172
INR 0,0178
GBP 2,3007
SEK 0,1829
CHF 2,178
ILS 0,5841
CAD 1,2413
KWD 5,5179
KZT 0,3656
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5577
MDL 0,0991
NOK 0,1851
UZS 0,014
PKR 0,6084
PLN 0,469
RON 0,3836
RUB 2,3027
RSD 0,017
SGD 1,3363
SAR 0,4531
xdr 2,3352
TRY 0,0374
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0778
NZD 1,0097

