Официальный курс азербайджанского маната на 13 мая

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 мая.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9949 маната, 1 турецкая лира - 0,0374 маната, а 100 российских рублей - 2,3027 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9949
|AUD
|1,23
|BYN
|0,6031
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1137
|CZK
|0,082
|CNY
|0,2503
|DKK
|0,267
|GEL
|0,6351
|HKD
|0,2172
|INR
|0,0178
|GBP
|2,3007
|SEK
|0,1829
|CHF
|2,178
|ILS
|0,5841
|CAD
|1,2413
|KWD
|5,5179
|KZT
|0,3656
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5577
|MDL
|0,0991
|NOK
|0,1851
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6084
|PLN
|0,469
|RON
|0,3836
|RUB
|2,3027
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3363
|SAR
|0,4531
|xdr
|2,3352
|TRY
|0,0374
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0387
|JPY
|1,0778
|NZD
|1,0097