Иран назвал условия возвращения к переговорам с США

БАКУ /Trend/ - Иран не намерен возвращаться к переговорам с США по урегулированию конфликта до тех пор, пока Вашингтон не выполнит пять условий Тегерана.

Как передает Trend, об этом сообщают иранские СМИ.

Согласно информации, среди выдвинутых условий — прекращение боевых действий на всех направлениях, в первую очередь в Ливане, отмена санкций против Ирана, разблокировка замороженных иранских активов, возмещение ущерба, причиненного войной, а также признание суверенных прав Тегерана на Ормузский пролив.

Сообщается, что выполнение этих требований рассматривается как необходимый минимум для восстановления доверия и возможного возобновления переговорного процесса.