В Баку завершились тренинги для волонтеров WUF13 (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 10–11 мая успешно завершились тренинги на площадках, организованные в рамках Волонтерской программы 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщили Trend в Операционной компании WUF13, в тренингах приняли участие более 2 100 волонтеров.

В ходе подготовки волонтеры ознакомились с местом проведения мероприятия, операционными процессами, процедурами безопасности, направлениями деятельности различных департаментов, а также с основными правилами и инструкциями, которые будут применяться в дни форума.

Волонтерская программа WUF13 является одной из важных инициатив, направленных на развитие лидерских качеств молодежи, продвижение инновационного мышления и расширение возможностей для получения международного опыта.

Из 16 тысяч кандидатов, подавших заявки на участие в программе, волонтеры, успешно прошедшие многоэтапный отбор, во время форума будут задействованы в различных направлениях, включая встречу и регистрацию гостей, организацию информационных услуг, координацию работы на сессиях и выставочных площадках, а также реализацию культурной программы.

В настоящее время часть волонтеров уже приступила к оказанию поддержки в выполнении обязанностей по соответствующим направлениям деятельности.

Напомним, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая, состоится под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" и станет площадкой для стратегических обсуждений будущего городов.