В Баку введут временные ограничения движения из-за подготовки к WUF13

БАКУ /Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая, с целью обеспечения безопасного и эффективного управления транспортными потоками будет проведен очередной мониторинг движения транспортных средств, организованный совместно с Азербайджанской операционной компанией WUF13 и соответствующими структурами.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на операционную компанию.

В рамках мониторинга с 10:00 до 14:00 13 мая на ряде улиц и проспектов Баку будут введены временные ограничения движения. Мониторинг охватит проспект Нефтчиляр, улицу Юсифа Сафарова, часть проспекта Гейдара Алиева (до Сабунчинского моста), улицу Мехди Гусейна, проспект Ходжалы, улицы Рихарда Зорге, Зарифы Алиевой и Лермонтова, а также территорию Бакинского олимпийского стадиона, где пройдет соответствующее мероприятие.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои поездки на указанную дату, учитывать возможные пробки и использовать альтернативные маршруты.

Экспресс-автобус H1, курсирующий между Международным аэропортом Гейдар Алиев и центром города, будет продолжать работать в обычном режиме и без перебоев. При этом частные автомобили и такси смогут свободно въезжать и выезжать из зоны аэропорта по альтернативным маршрутам. Рекомендуется планировать поездки заранее, чтобы избежать задержек.

Мониторинг автомобильного движения, проводимый в преддверии WUF13, также успешно применялся в рамках подготовки к ряду международных мероприятий, проходивших в Азербайджане за последнее десятилетие.