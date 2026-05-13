Азербайджанские борцы завоевали три медали на чемпионате Европы U-17

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе среди спортсменов до 17 лет завоевала очередные медали на чемпионате Европы, проходящем в болгарском Самокове.

Как передает Trend, выступавший в весовой категории до 48 кг Омар Салманов в финале встретился с россиянином Артёмом Ткаченко. Азербайджанский борец уступил сопернику со счетом 1:5 и стал серебряным призером чемпионата Европы.

В весе до 55 кг Гурбан Меджнунов также проиграл в финале россиянину Эдему Пайзиеву с минимальным счетом 1:2 и завершил турнир с серебряной медалью.

Выступавший в категории до 65 кг Орхан Габибли сначала победил грека Дионисиоса Булутидиса в утешительной схватке. Затем в поединке за бронзу он разгромил украинца Александра Венца со счетом 9:0 и занял третье место.

Таким образом, во второй день соревнований сборная Азербайджана завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль.